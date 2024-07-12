وزير الخارجية من واشنطن: الخزانة الأمريكية قيمت جهود البنك المركزي بصورة إيجابية

2024-07-12 23:24:02 - المصدر: واع

واشنطن – واعأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن وزارة الخزانة الأمريكية قيمت جهود البنك المركزي بصورة إيجابية، فيما أشار إلى أن وفد عسكري سيزور واشنطن لإجراء مباحثات أمنية.وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الامريكية واشنطن حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "زيارتنا لواشنطن كانت لحضور قمة الناتو بدعوة من الجانب الأميركي ، وعلى هامش القمة أجرينا لقاءات مكثفة مع قادة دول عدة ، وأجرينا لقاء مع وزارة الخزانة الأمريكية لبحث قضايا تتعلق بالسياسة النقدية والعلامات المصرفية" .وأضاف، أن "وزارة الخزانة الأمريكية قيمت بصورة إيجابية جهود البنك المركزي"، مبينا أن " وفد عسكري سيزور واشنطن لاجراء مباحثات حول الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة ."وتابع : "بحثنا في اجتماعات الناتو مستقبل البعثة الدولية مع التعاون مع وزارة الدفاع العراقية".