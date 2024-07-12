عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي تعلن خططها الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-12 23:24:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميأعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، خططها الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام.وقال قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حسب توجيهات رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس اركان الحشد الشعبي هو استنفار جميع المعاونيات والمديريات لدعم قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي في ايام محرم الحرام، لاسيما في العاشر من المحرم وهي الشعيرة المهمة في هذا الشهر التي تسمى بركضة طويريج وتبدأ من قنطرة السلام وصولاً الى مرقد الإمام الحسين ثم الى مرقد ابي الفضل العباس" .وأضاف، أن "قاطع مسؤولية قيادة الحشد الشعبي هو المنطقة المهمة التي تبدأ من قنطرة السلام وصولا الى مجسر طويريج داخل وفيها تفاصيل كثيرة في هذا الخصوص"، مبينا أنه " بحدود الفي مقاتل الذين هيئوا من قبل مسؤول العمليات للواجب من الفلاتر وبدعم جميع المديريات والمعاونيات الاستخبارية والامنية واللوجستية والطبية والهندسية والمتفجرات و ( k9 ) وهذا توجيه ثابت منذ زمن القائد ابي مهدي المهندس".وأشار إلى أن " قيادة عمليات الفرات الاوسط وحسب منهج العمليات قامت بعمليات إستباقية لجميع القواطع ابتداء بقاطع البحيرات الذي ضمن مسؤولية لواء علي الاكبر ولواء الفجر ثم منطقة جرف النصر هور حسين الذي ضمن مسؤولية اللواء (٧٢) لواء عاشوراء بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة ثم منطقة الرُفيّع وهو لواء صفين بالتنسيق مع لواء (٣٣) أي أن كتفي الرزازة الايمن ( لواء صفين) واللواء (٣٣)الجيش العراقي قيادة عمليات كربلاء والجهة اليسرى ( لواء علي الاكبر) بالتنسيق مع لواء (٣٣)".