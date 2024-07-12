شرطة الرصافة تنفي تعرض احدى دوريات نجدة الرصافة إلى احتراق

2024-07-12 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت قيادة شرطة بغداد الرصافة ، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تعرض احدى دوريات نجدة الرصافة إلى احتراق .وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي قيادة ما تداولته بعض وسائل الاتصال الاجتماعي من تعرض احدى دوريات نجدة الرصافة إلى احتراق"، مؤكدة إن "الموضوع لا صحة له".وشددت القيادة على الإعلاميين وباقي صفحات التواصل الاجتماعي توخي الحذر في النشر وأستقاء المعلومة من مصدرها".