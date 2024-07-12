القوات الأمنية تداهم منزل أستاذ جامعي وتضبط بداخله أسلحة ومواد مخدرة ببغداد

2024-07-12 23:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (12 تموز 2024)، بأن القوات الأمنية داهمت منزل أستاذ جامعي في بغداد، وضبطت بداخله اسلحة ومواد مخدرة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناءً على معلومات دقيقة، نفذت القوات الامنية مداهمة لمنزل استاذ جامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنطقة السيدية غربي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "القوات ضبطت بداخل المنزل بندقية كلاكنشوف وشواجير عدد 7 وطلق مسدس 2 علبة ونصف كيلو بودرة بيضاء اللون وربع كيس كرستال ومنشورات دينية وحاسبات عدد اثنين"، مشيراً الى أن "الأستاذ لم يتواجد داخل المنزل".