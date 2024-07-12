نفي وبعده تأكيد.. احتراق دورية يربك شرطة الرصافة

2024-07-12 23:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أربك احتراق عجلة دورية شرطة، مساء اليوم الجمعة، (12 تموز 2024)، قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، بنفي الحادث في بيان رسمي، لكن برقية صدرت منها بعد ذلك يؤكده بتفاصيل دقيقة، ما أوقعها في تناقض اعلامي.

وأثارت بالبداية "بغداد اليوم" الخبر، عندما نشرته إستناداً لمصدر أمني، أفاد باحتراق عجلة حكومية تابعة لوزارة الداخلية نتيجة "خلل فني".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "احدى دوريات شرطة النجدة بمنطقة الرشاد ضمن العاصمة بغداد، احترقت دون إصابات تذكر" مضيفاً، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتيجة خلل فني حصل بالمركبة".

ويبدو ان قيادة شرطة الرصافة، "استعجلت" بإصدار بيان نفي للحادث، وقالت فيه، انه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من تعرض احدى دوريات نجدة الرصافة إلى احتراق وإن الموضوع لا صحة له".

بل وذهبت الى أبعد من ذلك عندما نصحت "الإعلامين وباقي صفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي الحذر في النشر وأستقاء المعلومة من مصدرها".

ولكن حدث الأغرب من ذلك، عندما كشفت برقية لقيادة الشرطة مفصلة بعنوان (أحتراق عجلة حكومية)!.

وقالت في نصها :"بالساعة (1930) من يوم 12/7/2024، حصول حادث حريق في عجلة نوع (بيك أب) نيفارا مديل (2014) المرقمة (52659/أ) حكومي تابعة الى مديرية نجدة بغداد الرصافة يقودها العريف (ح. ح.م) منسوب نجدة الرشاد بسبب عطل في (فيت بمب العجلة مما أدى الى اندلاع الحريق داخل العجلة حسب أخبار المنتسب أعلاه وذلك ضمن منطقة م الصدر تقاطع الفلاح بين قطاعي 9 و10 ) وضمن الأحداثيات (MB4832395239) وفي الساعة (1945) تم أخماد الحريق من قبل المواطنين بدون مصابين أدى الحادث الى احتراق غرفة العجلة أعلاه / إجراءات قسم شرطة الصدر الثانية - مركز شرطة المنتظر ض ت ملازم (ع.ي.ط) المنطقة أعمال (ف 3 ل 18 فق ش أ)".