2024-07-12 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب وغسيل الأموال، براين نيلسون، بحضور الوفدين المرافقين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن. جرى خلال اللقاء مناقشة المسائل التي يعمل عليها الطرفان وفق اتفاقاتهما الإصلاحية السابقة. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “الوزير أكد التزام الحكومة العراقية بالمضي قدماً في […]

ظهرت المقالة سعر صرف الدولار وعقوبات المصارف على طاولة وفد عراقي ووزارة الخزانة الأمريكية أولاً على ايشان.