2024-07-13 00:42:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، تشكيل غرفة عمليات ميدانية في مدينة كربلاء المقدسة، بهدف ضمان توفير خدمات اتصالات عالية الجودة وموثوقة خلال زيارة عاشوراء.وقال المؤيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الهيئة وبالتعاون مع شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد عملت على تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للاتصالات في كربلاء، بما يضمن انسيابية عمل الشبكات الهاتفية خلال مدة الزيارة."ولفت رئيس الهيئة إلى أن "الخطة الميدانية تضمنت توسعة نطاق التغطية وزيادة سعة شبكات الهاتف النقال، بالإضافة إلى تركيب أبراج اتصالات إضافية في المناطق التي تشهد كثافة عالية من الزوار".وتابع "كما قامت الهيئة بتوفير فرق دعم فني متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدة الاستثنائية في حال تعرض الشبكة الهاتفية لأي مشاكل طارئة، بما يضمن حصول الزوار على تجربة اتصال سلسة وموثوقة خلال فترة تواجدهم في كربلاء المقدسة."