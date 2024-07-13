الكهرباء: محطة الدبس الغازية ستسهم في وثوقية واستقرار عمل منظومة الطاقة

2024-07-13 00:42:06 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت وزارة الكهرباء، أن مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية سيسهم في وثوقية وإستقرار عمل منظومة الطاقة الكهربائية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المدراء العامين لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية وليد خالد حسن، ونقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى رياض عريبي، يرافقهم معاون مدير عام الدائرة الفنية لوزارة الكهرباء فراس علي عبد الله، أجروا زيارة ميدانية الى مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية والتقوا بمديري مشروع محطة كهرباء الدبس الغازية عبد الأمير محسن حسن، ومحطة كهرباء الدبس الغازية حامد عطية سودي، والملاكات الهندسية والفنية فيها وكوادر شركة صدى النجوم للخدمات الكهربائية المنفذة للمشروع".واضاف انه " عقد إجتماعاً موسعاً لمناقشة واقع قطاع الإنتاج والنقل وتعزيز سبل زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية ورفد منظومة الكهرباء الوطنية وتهيئة كافة مستلزمات العمل الضرورية للمباشرة بالفحوصات التشغيلية للوحدة التوليدية الأولى من خلال نصب محولة القدرة 6.6 / 132 kv وبسعة 25 MVA وبالتعاون مع كادر الشركة العامة لنقل الطاقة للمنطقة الوسطى".وتابع: "كما أطلعا على واقع الإنتاج في المشروع للوحدة التوليدية الثانية علماً إن الطاقة الكلية للمشروع ٣٢٠ ميكاواط "، لافتا الى ان " المشروع يعتبر من المشاريع المهمة لوزارة الكهرباء ويهدف المشروع الى إضافة طاقة كهربائية جديدة تسهم في وثوقية وإستقرار عمل منظومة الكهرباء الوطنية بما يحقق خدمة للصالح العام" .