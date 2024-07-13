العامري والخطابي يبحثان خطط تطوير كربلاء المقدسة واستعدادات زيارة عاشوراء

2024-07-13 00:42:06 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس تحالف نبني هادي العامري، مع محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، تطوير كربلاء المقدسة واستعدادات زيارة عاشوراء.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف نبني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف نبني هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، وناقش اللقاء عجلة البناء والتقدم والإعمار وخطط تطوير المدينة المقدسة لما تحمله من رمزية دينية خاصة."وأضاف، انه "استعرض الجانبان الخطة الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة عاشوراء والاستعدادات الأمنية والخدمية المبكرة وتسخير الإمكانيات كافة لاستقبال الزائرين من داخل وخارج العراق".