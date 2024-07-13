كانت متوقفة.. طائرة جديدة تعود للخدمة في الخطوط الجوية

2024-07-13 00:48:12 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن اعادة الطائرة الخامسة من طراز b737-800 / yi-asu، ليصبح عدد الطائرات التي جرت صيانتها من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية 11 طائرة حتى الآن، ويبلغ عددُ الطائرات العاملة في أسطول الناقل الوطني العراقي 26 طائرة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن ملف إعادة الطائرات العاطلة وزجّها في الخدمة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، وباشراف مباشر من وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي، مؤكدا ان الوزارة تحرص على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإعادة الطائرات المتبقية الى الخدمة.

وأضاف البيان، ان الفريق العراقي المختص في وكر الطائرات، وبمدة انجاز قياسية، تمكن من تبديل مُحركين من نوع cfm 56-7b للطائرة البوينغ ذات الطراز b737-800 / yi-asu، والتي تعد الطائرة الـ ١١ المعادة الى الخدمة، ليصبح عدد الطائرات المعادة من هذا النوع (4) طائرات، سبقتها طائرات من نوع ‏yi-asi، ‏yi-asq، ‏yi-ass، ‏yi-asu.

‏ونقل البيان عن مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، أن الشركة ماضية في إعادة جميع الطائرات المتوقفة عن الخدمة، ضمن الخطة المُعدة في القسم الفني لهذا العام.

واشار البيان الى، ان نهاية العام الجاري 2024 ستكون هناك ١٥ طائرة مُعادة للخدمة، مؤكداً أنه ستتم جدولة بقية الطائرات ضمن خطة جديدة لعام 2025.

وتابع، ان العمل يجري حالياً على إعادة (4) طائرات أخرى للخدمة، بعد إنجاز أعمال الصيانة والإدامة الدورية المطلوبة عليها، ليصل العدد الإجمالي المقرر دخوله للخدمة (15) طائرة في مدة أقصاها نهاية العام الجاري.

وذكر البيان، أن الطائرات الاحدى عشرة طائرة هي من طرازات مختلفة ابرزها طائرات بوينغ 800/737، وطائرات ايرباص 320 و 220 بالإضافة الى طائرة crj 900 وطائرة بوينغ 777.

يشار الى ان عدد الطائرات الحديثة التي تم استلامها هي 5 طائرات ايرباص و6 طائرات بوينغ 737 من اصل 16 طائرة، وطائرتين من طراز دريم لاينر من اصل 10 طائرات، وسيتم استلام المتبقي من الطائرات المتعاقد عليها تباعاً ليكون العدد الكلي للطائرات المضافة الى اسطول الخطوط الجوية العراقية حتى عام 2027 هو 31 طائرة.