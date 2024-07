2024-07-13 00:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تعرض منزل المتظاهر إحسان أبو كوثر لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة ذي قار، وفقًا لمصدر في الشرطة المحلية.ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم أو هوية الجناة.انتهى.

The post اطلاق نار يستهدف منزل الناشط في احتجاجات الناصرية منزل المتظاهر “إحسان أبو كوثر“ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.