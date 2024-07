حريق يلتهم شعبة الأملاك في بلدية الناصرية

2024-07-13 00:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اندلع حريق مساء يوم الجمعة في شعبة الأملاك التابعة لبلدية الناصرية، الواقعة في حي التضحية شمالي المدينة، مخلفا اضرارا مادية كبيرة. وقال مصدر مطلع لشبكة اخبار الناصرية ان الحريق تسبب في أضرار جسيمة في السجلات الأساسية لشعبة الاملاك فضلا عن الجزء المتعلق بشريحة النقابات. ولفت المصدر الى ان...

