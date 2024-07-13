ندوة عمل إقليمية بالرباط تؤكد ضرورة حماية الإعلاميين والصحفيين في مناطق الصراع

2024-07-13 01:54:02 - المصدر: واع

الرباط – واعناقشت ندوة عمل اقليمية في مدينة الرباط المغربية المعاهدات الدولية بمناطق النزاعات المسلحة، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الاعلامية العربية ، فيما اكدت ضرورة حماية الإعلاميين والصحفيين في مناطق الصراع.وتطرقت الندوة حول (دور الإعلام في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء الكافي: في ظل النزاعات المسلحة وتغير البيئة والمناخ) التي أقيمت بمدينة الرباط في المغرب، الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والتداعيات الانسانية والبيئية في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الذي يتعدى الأعراف والقوانين الدولية"كما تطرقت الحلقة ايضا الى التغيرات المناخية والبيئية وتأثيرها على الاوضاع الانسانية والاقتصادية وأثرها على التنوع البيئي، وأكدت على ضرورة حماية الإعلاميين والصحفيين في مناطق الصراع وملاحقة من يستهدفونهم قانونيًا، كذلك أهمية تثقيف الجمهور بالحق في الوصول الى الغذاء الكافي في الازمات والحروب.وتضمن اليوم الاول جلسة حول المفهوم والمبادئ والمعاهدات الدولية الاساسية لحقوق الإنسان، والجلسة الثانية حول الآليات الدولية والاقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وناقشت الجلسة الثالثة الإطار العام والمعياري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والقانونية، وتطرقت الجلسة الرابعة الى دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الانسان.وشارك في الجلسات محمد أوجار رئيس مركز الشروق للديموقراطية والاعلام وحقوق الإنسان وآمنة بو عياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب محمد الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر وسلطان الجمالي الأموي العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان.