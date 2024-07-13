دي لا فوينتي يرشح ثنائي إسبانيا للكرة الذهبية

2024-07-13 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتحدث مدرب المنتخب الإسباني،لويس دي لا فوينتي، عن اللاعبين المرشحين من فريقه لحصد الكرة الذهبية، بعد تأهل الماتادور لنهائي اليورو، كما أشاد في الوقت نفسه بقدرات نجمه لامين يامال.وقال مدرب الماتادور في حواره لوكالة الأنباء الإسبانية :"رودري وداني كارفاخال فازا بكل شيء في السنوات الأخيرة، ويمكن أن يكونا من المرشحين، بل والأكثر استحقاقا".وتابع "أعلم أن لاعبي كرة القدم الإسبان هم الأفضل في العالم، فأسلوبنا معروف ويحاول الكثيرون في جميع أنحاء العالم تقليده".وشدد :"حان الوقت لأن نعلن دون خوف أو خجل أن إسبانيا الأفضل في أشياء كثيرة، فنحن نمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين، ويجب الاعتراف بهم وتقديرهم كما يستحقون من خلال الجوائز الفردية".وعن أكثر مباراة شعر فيها بالفخر خلال اليورو، علق "أول مباراة أمام كرواتيا، لأنه كان من المهم البدء بشكل جيد جداً أمام منافس صعب، وكانت هذه حقيقة بطاقة تعريفنا ورسالتنا للجميع: نحن هنا".وبالنظر إلى تطويره لأسلوب لعب إسبانيا واعتماده على يامال ونيكو ويليامز، رد "كرة القدم تتطور، ونحن بحاجة إلى تحقيق قفزة في نقاط قوتنا، فنحن معروفون في العالم بكرة القدم المتحكمة والمدمجة، لكننا كنا بحاجة إلى المزيد من القوة ومعرفة كيفية التحرك نحو لعبة أسرع والقيام بالهجمات المرتدة".وحول ما يمكن أن يثيره مقارنة (يمال) بأسماء كبرى، أجاب "بالتأكيد، إذا فكرنا وتذكرنا ذلك السن في زمن مارادونا وكرويف وبيليه أو ميسي، فسيكونون قد عاشوا موقفا مشابها، ولا أريد الضغط عليه ليكون لاعباً بهذا المستوى، يمكنه فعل ذلك، لكن ما يجب فعله هو التحلي بالهدوء وعدم الضغط عليه".ولفت "بالإضافة إلى كوني مدرباً، يجب أن أكون مربياً للاعبين صغار أحب العمل معهم، ويجب تربيته وتوجيهه كروياً، بل وتعليمه أيضا أشياء عاطفية وشخصية، وسيساعده ذلك على أن يكون لاعب كرة قدم أفضل".وعن النصائح التي يقدمها له، أوضح: "أحاول أن أشرح له أن عليه إبقاء قدميه على الأرض، وأن التواضع هو المفتاح وسيجعله عظيماً، إذا أخطأ في يوم ما وكان أكثر تسرعاً مما يجب، فقد يواجه بعض المشكلات".وبالحديث عن دور تشافي فيما وصل إليه يامال، علق :"أشكر جميع الأندية لأننا نستفيد من العمل الذي يقوم به هؤلاء اللاعبون في فرقهم، ونحن نختار من نعتقد أنهم الأفضل".وتابع "يمتلك لامين أساساً رائعاً، وقد قام المدرب تشافي بعمل استثنائي، وفي المنتخب الوطني، نحتاج إلى الاستمرار في تعزيز المبادئ واللمسات الشخصية التي لدينا في تفسير كرة القدم والحياة، ونحن نحاول الاستمرار في تكوينه".المصدر : كورة