جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على (3) إرهابيين في السليمانية

2024-07-13 09:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين في السليمانية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ضمن عمليات التنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان وفوج مكافحة الإرهاب السليمانية تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (3) إرهابيين في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية لإلقاء القبض على من تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".