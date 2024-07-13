دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات في ختام الجولة الاخيرة
2024-07-13 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تشهد ملاعب اربع محافظات، اليوم السبت (13 تموز 2024)، إقامة خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وتقام في تمام الساعة الخامسة عصراً ثلاث مواجهات، أولها في ملعب الفيحاء بالبصرة بين أصحاب الأرض نفط البصرة، وفريق الكهرباء، فيما يستضيف ملعب الشعب مباراة أمانة بغداد وضيفه فريق النفط".
كما يستضيف فريق كربلاء على ملعبه المفترض في محافظة السليمانية فريق القاسم.
بسياق متصل يلتقي فريق نادي الطلبة نظيره زاخو عند الساعة الـ7:30 مساءً على ملعب الزوراء، فيما يلاقي بنفس التوقيت فريق النجف ضيفه فريق الميناء على ملعب النجف الدولي.