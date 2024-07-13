دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات في ختام الجولة الاخيرة

2024-07-13 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب اربع محافظات، اليوم السبت (13 تموز 2024)، إقامة خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وتقام في تمام الساعة الخامسة عصراً ثلاث مواجهات، أولها في ملعب الفيحاء بالبصرة بين أصحاب الأرض نفط البصرة، وفريق الكهرباء، فيما يستضيف ملعب الشعب ‏مباراة أمانة بغداد وضيفه فريق النفط".

‏كما يستضيف فريق كربلاء على ملعبه المفترض في محافظة السليمانية فريق القاسم.

‏بسياق متصل يلتقي فريق نادي الطلبة نظيره زاخو عند الساعة الـ7:30 مساءً على ملعب الزوراء، فيما يلاقي بنفس التوقيت ‏ فريق النجف ضيفه فريق الميناء على ملعب النجف الدولي.



