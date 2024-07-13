بعد مواجهة مسلحة.. القبض على 3 متهمين بـ "الدكة العشائرية" في ميسان

2024-07-13 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت (13 تموز 2024)، القبض على 3 متهمين بـ "الدكة العشائرية" في احد مناطق مدينة العمارة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم إلقاء القبض على 3 متهمين بعد مطاردتهم وتتبادل إطلاق النار لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية في احدى مناطق مدينة العمارة ، ضمن قاطع الكرامة".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد مطاردة وتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أدى لمحاصرتهم في منطقة حي المعلمين الجديد ضمن قاطع الكرامة من قبل القوة المشتركة"، مبينة انه "تم ضبط بحوزة المتهمين ثلاثة قطع سلاح خفيف".

وأكدت القيادة أنه "تمت إحالتهم إلى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".