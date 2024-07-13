أرنولد: ما يقال عن المنتخب الإنكليزي جريمة

2024-07-13 09:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرد مدافع المنتخب الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، على التشكيك في قدرة الأسود الثلاثة على الفوز بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".ونجح المنتخب الإنكليزي للمرة الأولى في التأهل لنهائي بطولة خارج أرضه، والثانية على التوالي في أمم أوروبا، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام إيطاليا في ملعب "ويمبلي" منذ 3 أعوام.ورغم ذلك سيكون المنتخب الإسباني، بمثابة التحدي الأصعب للفريق حتى الآن في البطولة، لكن ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، أكد أن فريقه يجب أن يلعب بتركيز كبير أمام هذا المنافس القوي، وأن التشكيك في الفوز يعد جريمة.وقال ألكسندر أرنولد، الذي سجل ضربة الترجيح التي ساهمت في تأهل فريقه لقبل النهائي على حساب سويسرا بعد دخوله كبديل: "عقليتنا لا يمكن أن تتغير".وأضاف: "يجب أن تتحلى بالشراسة في كل مباراة تخوضها، وفي التدريبات وما حول ذلك".وتابع أرنولد: "لكي تصل إلى ذلك، يجب أن يكون لديك نخبة من اللاعبين في كل مركز، وهذا ما نحن عليه، لقد وجدنا الإيقاع المناسب للعب بالنسبة لنا على أرض الملعب، وحدث ذلك في وقت مناسب أيضا".وأوضح: "وكما يقال دائماً: الأمر لا يتعلق بالطريقة التي بدأت بها، الأمر يتعلق بالشكل الذي ستنتهي عليه، لقد أنهينا تلك البطولة بشكل جيد ونأمل في أن تكون الأمور أفضل يوم الأحد".وقال أرنولد: "أن يكون لدينا مجرد شكوك قبل الدخول للنهائي سيكون ذلك جريمة في رأيي".المصدر: كورة