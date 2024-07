2024-07-13 09:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة نيورالينك، أن الشركة تستعد لإجراء ثاني عملية تجريبية لزراعة شريحة في دماغ متطوع بشري، ومن المتوقع أن تُجرى العملية خلال الأسبوع القادم، كجزء من جهود الشركة لتحسين تقنية “واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب” (brain-computer interface). وتهدف شركة نيورالينك إلى تطوير واجهة عصبية تستخدم إشارات...

The post شركة نيورالينك تستعد لزراعة شريحة في دماغ متطوع جديد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.