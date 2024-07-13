مع بداية الأسبوع.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

2024-07-13 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، مع بداية الأسبوع صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 150,300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار.

وفي أربيل، على الرغم من عدم تداول البورصة أيام العطل الرسمية، سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار، وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار.