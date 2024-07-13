2024-07-13 10:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم السبت 5 لقاءات ضمن منافسات الجولة الـ(38) والأخيرة من دوري نجوم العراق، أبرزها التي تجمع الطلبة ونظيره زاخو في ملعب الزوراء.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الطلبة يتطلع إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط الكاملة مستنداً إلى دعم جماهيره، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، وهو يواجه فريق زاخو الطامح للتشبث بالمربع الذهبي".وأضاف أن "المباراة الثانية سيلتقي فيها فريق النجف صاحب المرتبة الخامسة نظيره الميناء، أملاً منه بتعثر زاخو بغية الارتقاء إلى المركز الرابع، لاسيما أنه يتخلف بفارق نقطتين عن الفريق الشمالي، بدوره يطمح السفانة إلى تجديد تفوقه على غزلان البادية عقب تغلبه في المرحلة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد".وأوضح أن "فريق الكهرباء سيحل ضيفاً على نفط البصرة سعياً منه لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ (5) جولات، في حين يعول الفريق البصري على ميزتي الأرض والجمهور لاجتياز البرتقالي".وبين أن "ملعب الشعب الدولي سيكون مسرحاً لمواجهة أمانة بغداد، أمام النفط، ويقبع أبناء العاصمة في المركز التاسع عشر برصيد (30 نقطة)".وأتم أن "فريق القاسم سيحط الرحال في كربلاء لمواجهة فريقها، في صراع من أجل البقاء ضمن مصاف دوري الكبار، في ظل تقارب النقاط بينهما، لاسيما أن العميد يقف بالمركز السادس عشر وله (36) نقطة، بفارق نقطتين عن ممثل محافظة بابل الذي يتواجد بالمرتبة الـ(17) وبالتالي فإن الخاسر سيدخل في تصفيات تفادي الهبوط".هذا ويسدل الستار على نسخة الموسم الحالي بإقامة خمس مباريات أخرى يوم الأحد المقبل.