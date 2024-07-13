2024-07-13 10:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديحصد العمل المسرحي العراقي "حياة سعيدة"، جائزتين في ختام فعاليات (ليالي المسرح الحرّ) بعمّان في الأردن.وفازت المسرحية بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل ممثل، إذ ذهبت للفنان حسن هادي كما حصلت على الجائزة الفضية لأفضل عرض مسرحي متكامل في المهرجان.والمسرحية من تأليف الكاتب علي عبد النبي الزيدي، و إخراج كاظم النصّار وإنتاج نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار .