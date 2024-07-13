2024-07-13 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بينما تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة انسحابه من السباق الرئاسي للبيت الأبيض المقرر نوفمبر القادم، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التأكيد على استمراره في الانتخابات الرئاسية، كمرشحٍ عن الحزب الديمقراطي، معرباً عن ثقته في هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وخلال كلمة له أمام أنصاره في ديترويت بولاية ميشيغان، اتهم بايدن وسائل الإعلام بأنها تسلط الضوء […]

ظهرت المقالة بايدن يتمسك بترشحه للانتخابات: لن ادع ترامب يفوز ولو على جثتي أولاً على ايشان.