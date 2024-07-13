النقل تعلن خطة لدعم الأسطول البحري بـ15 باخرة جديدة

2024-07-13 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة لدعم الأسطول البحري بـ 15 باخرة جديدة، فيما أشارت إلى عدد بواخر الأسطول البحري العراقي وآلية إجراء الصيانات الدورية.وقال مدير إعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأسطول البحري العراقي يمتلك 6 بواخر، منها 4 بواخر تجارية وواحدة ناقلة وقود والباخرة الأخيرة ناقلة للمياه العذبة".وأضاف الصافي أن "الخطط المقبلة هي توسيع الأسطول البحري العراقي على الموازنة الاستثمارية، لبناء 8 بواخر"، مستدركاً بالقول: "كانت من المؤمل بأن تكون على موازنة 2024، لكن تم تحويلها على موازنة 2025".وأشار إلى أن "هنالك خطة أخرى على القرض الياباني لبناء 5 بواخر، وهي مازالت قيد المفاوضات، فضلاً عن قرار مجلس الإدارة لشراء باخرتين دون موديل السنة الحالية بثلاث سنوات"، مؤكداً أن "الوزارة تسعى جاهدة إلى توسيع الأسطول وإعادته إلى ما كان في سابق عهده".وأوضح، أن "الشركة العامة للنقل البحري مستمرة في تقديم الخدمات عن طريق الوكالات البحرية، وأيضاً عن طريق بواخرها التي تقوم بعمليات نقل الحمولات في الشرق الأوسط وأيضاً في أوروبا".من جانبه، قال مدير عام الشركة العامة للنقل البحري، أحمد جاسم نعيم: إن "الباخرتين المثنى والحدباء قد أتمتا عمليتي التسفين الشامل في مسافن دبي، وذلك حسب متطلبات هيئة التصنيف الفرنسية Bureau Veritas وهيئة التصنيف البريطانية Lloyd’s".وأضاف نعيم، أن "باخرة البصرة قد أتمت رحلتها من بلغاريا إلى الهند، وحالياً متجهة إلى مسافن دبي لغرض إجراء عمليات الصيانة والتسفين الشامل".وبين، أن "التسفين الشامل يتيح للباخرة العمل لمدة 5 سنوات وبعدها يتم إجراء عمليات الصيانة والتسفين".ولفت إلى، أن "الناقلتين الأصمعي والقرنة حالياً في مسافن دبي، وتخضعان للتسفين الوسطي، وجار إنهاء الأعمال فيهما"، متوقعاً "نزولهما للبحر خلال الأسبوع المقبل".