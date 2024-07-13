الأنواء الجوية تنشر حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2024-07-13 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تذبذباً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى، أن "يوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".