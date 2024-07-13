بينها العراق.. بزشكيان يتعهد بتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة

2024-07-13 10:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعهد الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، بالتعاون مع العراق ودول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة. وكتب الرئيس الإيراني مقالاً في صحيفة طهران تايمز الإيرانية، بعنوان رسالتي إلى العالم الجديد، تحدّث فيه عن نهجه ورؤيته في السياسة الخارجية والعلاقات مع دول العالم. وفي مقاله، رأى بزشكيان أن الدول المجاورة والشقيقة ينبغي ألا تهدر مواردها الثمينة في منافسات استنزافية، أو سباقات تسلح، أو تقييد بعضها بعضاً بلا داع، وبدلاً من ذلك يجب ان يكون هدفنا خلق بيئة تمكّن الدول من تخصيص مواردها لتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة لصالح الجميع. وأضاف بزشكيان: سنبادر إلى التعاون مع تركيا والسعودية وسلطنة عُمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات، والمنظمات الإقليمية، لتعميق العلاقات الاقتصادية، تعزيز العلاقات التجارية، زيادة الاستثمار المشترك، معالجة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحو إنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية. الرئيس الايراني المنتخب أشار الى أن منطقتنا تعاني منذ فترة طويلة من الحرب والتوترات الطائفية والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ونقص المياه وأزمة اللاجئين والدمار البيئي والتدخلات الأجنبية وأنّ الوقت قد حان لمعالجة التحديات المشتركة بين الدول في المنطقة لمستقبل افضل للأجيال القادمة وأوضح بزشكيان أنّ التعاون من أجل التنمية والازدهار الإقليميين سيكون المبدأ التوجيهي لسياستنا الخارجية. وأكد: اننا كدول تمتلك موارد كثيرة ومعتقدات مشتركة نابعة من تعاليم الاسلام السمحة يجب علينا نتحد وان نعتمد على قوة المنطق وليس منطق القوة. وأضاف أنه من خلال الاستفادة من طاقاتنا لايجاد المعيار، يمكننا أن نؤدي دوراً حاسماً في النظام العالمي الناشئ بعد القطبية من خلال تعزيز السلام، وخلق بيئة هادئة مواتية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار، وتبديد معاداة الإسلام. وأردف قائلاً أن إيران مستعدة للقيام بنصيبها العادل في هذا الصدد.