"رغم عدم انتهاء التدقيق".. الديمقراطي يزف بشرى تتعلق برواتب البيشمركة والأسايش

2024-07-13 10:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن قرب إطلاق رواتب قوات البيشمركة والاسايش، مبيناً أن اعمال لجنة التدقيق من ديوان الرقابة المالية لازالت مستمرة.

وقال كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة التدقيق من ديوان الرقابة المالية التي زارت أربيل لم تجد أي مخالفات كبيرة في قوائم القوات الأمنية"، مشيراً الى "انها مستمرة بأعمالها، ولا توجد مخالفات بشأن وجود فضائيين أو أرقاما غير حقيقية لأعداد القوات الأمنية من البيشمركة والآسايش".

وأضاف أنه "مشكلة تأخر رواتب الأجهزة الأمنية من المفترض انها انتهت"، مبيناً أنه "بعد انتهاء زيارة لجنة التدقيق مباشرة سيتم إطلاق رواتب القوات الأمنية لشهري آيار وحزيران وعلى الأغلب خلال اليومين المقبلين، وبعدها سيتم إطلاق الرواتب مع الموظفين المدنيين بشكل اعتيادي".

وكان وزير البيشمركة في حكومة كردستان شورش إسماعيل، أوضح في وقت سابق أن مسألة تأخر الرواتب سيتم حلها خلال الأيام المقبلة بعد زيارة لجنة لتدقيق المركزية لقائمة الرواتب.

وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي مطلع، لـ"بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".

وأكد أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".