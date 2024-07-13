كشف تفاصيل "اشتباكات العيط" في ديالى وداعش يصيب منتسبين اثنين من الجيش

2024-07-13 10:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن تفاصيل الاشتباكات في محيط قرى العيط جنوب غرب محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية بني سعد(22 كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" قوة مشتركة كانت تقوم بعملية تمشيط لضفاف نهر ديالى في محيط قرى العيط شرقي بني سعد قبل ان تشتبك مع خلية ارهابية ما ادى الى اصابة اثنين من الجنود بجروح متفاوتة".

واضاف ان" القوة نجحت في ضبط اثنين من المضافات السرية لخلايا داعش وتم تدميرهما، مؤكدا بان العملية مستمرة في تعقب الخلية الارهابية في المزارع القريبة من ضفاف نهر ديالى".