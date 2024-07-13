2024-07-13 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلن الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، بان مجلس المحافظة حدد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية.

وقال الخفاجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" مجلس ذي قار يتابع عن كثب وبشكل مباشر الاحداث التي جرت في الساعات 24 الماضية سواء المتعلقة بحريق مبنى بلدية الناصرية وما رافق ملف مدينة الالعاب وصولا الى الاعتداء على بعض الناشطين".

واضاف ان" الاحداث تدلل على مخطط لاثارة الفوضى والفتن في ذي قار التي تنعم بالامن والاستقرار مؤكدا بان مجلس المحافظة حدد يوم الاثنين موعدا لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الملفات الثلاثة".

واشار الخفاجي الى ان" هناك جهات لاتريد الاستقرار ومجلس ذي قار عازم على دعم الجهود الرامية التي تفضي الى تعزيز الامن والطمائنية ومنع اي اشكاليات تنعكس على الاوضاع العام.

وأصدر محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يوم أمس الجمعة، سلسلة قرارات عاجلة عقب حادث تخريب جزء من سياج مدينة الألعاب في الناصرية.

وشملت القرارات بحسب بيان للمحافظ" تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المسؤولين عن هذا العمل المخالف للأوامر القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما وجه المحافظ مديرية البلدية بإعادة بناء السياج على الفور على حساب المتورطين، ورفع دعوى قضائية ضدهم.

وأكد الابراهيمي على أهمية مدينة الألعاب لأهالي الناصرية، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية لمطالبته بمتابعة الأمر شخصيًا.

بالإضافة إلى ذلك، أوعز المحافظ لبلدية الناصرية بتشغيل المدينة والحفاظ عليها ومعداتها وفقا للقانون، وتكليف قوة أمنية بحراسة الموقع بشكل دائم لمنع أي محاولات تخريب مستقبلية.

وفي شأن آخر وصف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم السبت، حريق شعبة الأملاك في بلدية ذي قار بأنه "لايمكن ان يكون بتماس كهربائي".

وقال الابراهيمي في مقطع فيديو، ان "احداث ذي قار من يوم امس غير طبيعية اعتداء على مدينة العاب واطلاق نار على احد الناشطين وحق شعبة الأملاك، وجميعها يراد منها خلط الأوراق".

والمح الابراهيمي الى ان حريق شعبة الأملاك في ذي قار تم بفعل فاعل، مستبعدا ان يكون "بتماس كهربائي".

وتسبب الحريق باتلاف جزء كبير من اضابير شعبة الأملاك، وجاء بعد أسابيع على اكتشاف النزاهة النيابية وجود عبث باضابير شعبة الأملاك، الامر الذي يطرح تساؤلات وشبهات عما اذا كان الحريق الأخير يهدف الى "تزوير عقارات" في ذي قار.