الناصرية تتنفس الصعداء: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وغدا

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن يكون طقس مدينة الناصرية صحوا اليوم الجمعة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتسبب تصاعدا للغبار. وبحسب البيانات التي اطلعا عليها شبكة اخبار الناصرية فمن المتوقع ان تسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا اليوم، حيث ستكون العظمى 47 درجة...

