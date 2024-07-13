اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار.. ارتفاع اسعار "العملة الخضراء"

2024-07-13 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد. وسجلت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، 150,300 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 149,100 دينار مقابل كل 100 دولار يوم الخميس الماضي. وارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151,250 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 149,250 دينارا لكل 100 دولار.