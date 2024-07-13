إيران تلتقي اليمن والأردن يلاعب لبنان في بطولة غرب آسيا بالسلة

2024-07-13 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتتواصل اليوم السبت في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، منافسات بطولة غرب آسيا دون 18 عاماً بكرة السلة، بإقامة مباراتين لحساب الجولة الثالثة تجمع الأولى إيران واليمن في الساعة السادسة مساءً، تعقبها مباراة الأردن ولبنان في الساعة الثامنة مساءً .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اليوم سيشهد إقامة مباراتين تجمع الأولى إيران واليمن في الساعة السادسة مساءً، وتعقبها مباراة الأردن ولبنان في الساعة الثامنة مساءً ".يشار الى أن منافسات بطولة غرب آسيا للشباب دون 18 عاماً بكرة السلة انطلقت يوم الخميس الماضي على قاعة الشعب للألعاب الرياضية في بغداد، بمشاركة ستة منتخبات هي العراق وإيران ولبنان والأردن وفلسطين واليمن.