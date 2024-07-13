2024-07-13 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم السبت (13 تموز 2024)، ضبط صالة "للقمار" واعتقال 20 متهمًا داخلها في منطقة البلديات.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت حملة واسعة للبحث عن الأماكن المشبوهة وغير المرخصة في منطقة البلديات".

وأضافت، إن "الحصيلة كانت، ضبط قاعة تستخدم للعب القمار والأعمال المخالفة مع كافة المحتويات، والقبض على 20 شخصا مشتبه به داخل القاعة، حيث تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".