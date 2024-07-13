رئيس الوزراء في يوم الطفل العراقي: ماضون بتوفير بيئة متكاملة لأطفالنا

2024-07-13 12:00:08 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المضي في توفير بيئة صحية ورعاية تربوية وتعليمية متكاملة للأطفال.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة له على موقع x تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في يوم الطفل العراقي، نؤكد المضي في توفير بيئة صحية ورعاية تربوية وتعليمية واجتماعية متكاملة لأطفالنا، وبالاستناد الى قيمنا الحضارية والإنسانية، وما يوجبه الدستور والقوانين".

وأضاف: "مستمرّون في إسناد كل جهود المجتمع المدني والبرامج الثقافية التي تستهدف رعاية أطفالنا وتهيئتهم لغدٍ أفضل، فهم ضمانة العراق الى مستقبل زاهر".