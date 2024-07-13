اعتقال ست عراقيات وسوريتين ولبنانيتين بتهم التسول في بغداد (صور)

2024-07-13 12:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفذت شرطة الرصافة في بغداد اليوم السبت، حملة أمنية واسعة استهدفت إنهاء ظاهرة التسول في التقاطعات الرئيسية بالعاصمة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحملة قادها آمر فوج طوارئ بغداد الرصافة الثالث، بالتنسيق مع المفارز المدنية، لمتابعة وضبط المشردين والمتسولين ضمن منطقة الشورجة.

وأفاد المصدر، بأن الحملة أسفرت عن اعتقال 10 متسولات من جنسيات مختلفة، بينهن امرأتان تحملان الجنسية السورية واثنتين لبنانيتين وست عراقيات".

وأوضح المصدر، أنه "تم تسليم المتسولات المعتقلات إلى مركز شرطة باب المعظم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".