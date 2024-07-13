الحكيم يدعو لحماية الأطفال من العنف ومهاوي عصابات الرذيلة والمخدرات والإرهاب

2024-07-13 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت (13 تموز 2024)، لحماية الأطفال من العنف ومهاوي عصابات الرذيلة والمخدرات والإرهاب.

وقال الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مناسبة يوم الطفل العراقي، تمثل فرصة لدعوة جميع الجهات والمؤسسات للعمل سوية على تأمين حقوق النشئ الجديد، وحمايته من العنف الأسري والمجتمعي ومهاوي عصابات الرذيلة والمخدرات والإرهاب، وتوسيع آليات الوقاية إزاء المخاطر المحدقة به"، مؤكدا على "تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق والإفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال".

وأضاف ان "مبادرة الطفولة التي أطلقناها قبل سنوات والتي تضمنت دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات الدينية والسياسية والأكاديمية والإعلامية في العراق إلى حماية الطفولة وتأمين حقوقها ومتطلباتها".