2024-07-13 12:48:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعأعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم السبت، فرش ساحة بين الحرمين بالسجاد الأحمر استعداداً لركضة طويريج.وذكر موقع العتبة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ملاكات قسم بين الحرمين الشريفين في العتبة العباسية المقدسة، شرعت بفرش الساحة الوسطية بالسجاد الأحمر استعدادًا لعزاء ركضة طويريج".وقال معاون رئيس القسم محمد مصطفى الطويل حسب البيان: إنّ "ملاكات القسم وفرق المتطوعين أنهت فرش الساحة الوسطية لمنطقة ما بين الحرمين الشريفين بـ 10 آلاف متر مربع من السجاد الأحمر استعداداً لاستقبال المشاركين بعزاء ركضة طويريج في العاشر من محرم الحرام".وأضاف أنّ "عملية الفرش بدأت بتنظيف المنطقة بواسطة (الجلايات)، أعقبتها مرحلة فرش المساحة المخصّصة بطبقة النايلون العازل، تلاها فرش الكاربد الأحمر، سعيًا إلى توفير الاحتياجات كافة لإنجاح مراسيم الزيارة المباركة".ويحيي الملايين من المؤمنين في يوم العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) في يوم عاشوراء، والمشاركة في عزاء ركضة طويريج، الذي ينطلق بعد صلاة الظهرين.