أوباميانغ يحسم موقفه من العرض السعودي

2024-07-13 12:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن حسم اللاعب الغابوني إيميريك أوباميانغ، نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، قراره بشأن العرض الذي تلقاه من القادسية السعودي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "أوباميانغ يفكر بجدية في عرض القادسية"، مبينة ان "إدارة مارسيليا ترغب في الاحتفاظ بالمهاجم الغابوني المخضرم البالغ من العمر 35 عاما، لكنها لن تعقد مفاوضات الاستغناء عنه في نفس الوقت".

وأضافت ان "أوباميانغ مهاجم أرسنال، وبرشلونة وتشيلسي السابق، كان محط اهتمام أندية سعودية في صيف العام الماضي 2023"، مشيرة الى ان "أوباميانغ علم أيضا باهتمام الشباب السعودي بضمه في أوائل مايو/أيار الماضي بعرض مغر أيضا، ولا يقل إثارة عن جنون فكرة العودة لناديه القديم أياكس أمستردام الهولندي".

وتوهج أوباميانغ بقميص مارسيليا في الموسم الماضي بعد انضمامه من تشيلسي في صفقة انتقال حر، حيث سجل 16 هدفا في الدوري الفرنسي".

المصدر: كووورة