2024-07-13 12:48:06 - المصدر: منصة إيشان

تحذير جديد أطلقه راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، خلال الساعات الماضية، من إمكانية تعرض بعض مناطق الكرة الأرضية لزلزال عنيف خلال الأيام المقبلة. وغرد هوغربيتس على حسابه في “إكس” بالقول: “كونوا على أهبة الاستعداد، تحسبا”، معيداً نشر تفاصيل من تغريدة أخرى تتحدث عن اصطفاف مرتقب بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون، مما قد ينتج عنه […]

ظهرت المقالة راصد الزلازل الهولندي يحذر العالم من “هزات” تصل لـ8 درجات في الأيام المقبلة أولاً على ايشان.