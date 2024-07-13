2024-07-13 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المحترم وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، سفرت مفارز قسم شؤون الإقامة في كربلاء المقدسة، (44) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، وتأتي هذه الخطوة بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل المخالفين كما تدعو المواطنين الى تقديم المعلومة والإبلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد.

مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

قسم العلاقات والاعلام

13_تموز_2023