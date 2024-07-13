العمليات المشتركة تعلن الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في ديالى

2024-07-13 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (13 تموز 2024)، الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في محافظة ديالى.

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (13 تموز 2024)، الشروع بعملية بحث وتفتيش واسعة في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "الحاقاً ببيان العملية التي نفذت يوم أمس في بساتين العيط ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين احدهما المجرم المكنى ( ابو الحارث) ما يسمى مسؤول خان بني سعد ضمن قاطع ديالى".

وأضافت ان "القطعات الأمنية شرعت قوة بإمرة قائد عمليات ديالى، اليوم السبت، بعملية بحث وتفيش واسعة في المنطقة ذاتها لغرض تعزيز الأمن والاستقرار ضمن هذا القاطع".