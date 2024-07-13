مطلوبة بــ 35 دعوى نصب واحتيال .. اعتقال المرأة الهاربة في بغداد مطلوبة بــ 35 دعوى نصب واحتيال .. اعتقال المرأة الهاربة في بغداد

2024-07-13 12:56:02 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -





أفاد مصدر أمني باعتقال امرأة مطلوبة بتهمة النصب والاحتيال كانت عصية على قوات الأمن العراقية.

وبحسب المصدر فإن "قوة أمنية ألقت القبض على امرأة هاربة ومطلوبة وفق المادة 456 نصب واحتيال لمحكمة تحقيق الناصرية".

وأوضح أن "المتهمة توجد عليها 35 دعوى نصب، وكانت تتنقل بين فترة وأخرى إلى أماكن مختلفة بغية الهروب من القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "عملية القبض على المتهمة تمت في مدينة الصدر"