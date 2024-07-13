البصرة تتحصل على وعود من بغداد لإطلاق الديون وتخطط لإحداث نقلة بالخدمات (فيديو)

2024-07-13 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن اطلاق الحكومة الاتحادية وعودًا تقضي باطلاق الاموال التي بذمتها إلى محافظة البصرة.

وقال رئيس اللجنة المالية والادارية في مجلس المحافظة شكر محمود في حديث لـ"لبغداد اليوم"، إن" البصرة لديها ديون مترتبة بذمة الحكومة الاتحادية وهي واجبة الدفع وبالتالي سنسعى لان تصرف للمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وبين محمود ان" المحافظة لديها خطة مشاريع واعدة وسنسعى بشكل كبير للمضي بتنفيذها لزيادة واقع الخدمات بالمحافظة.





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