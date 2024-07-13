الثامنة: ملف نفط اقليم كوردستان مازال عالقا

2024-07-13 13:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

تابعت قناة الثامنة ملف النفط في اقليم كوردستان، واعدت تقريرا بشأنه تبين فيه ان الملف لا يزال عالقا، في وقت يتم تهريب نفط الإقليم الى تركيا وايران. على الرغم من المحادثات الثلاثية بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، لكنّ ملف النفط في اقليم كوردستان لا يزال عالقا، فيما تتهم الوكالات الدولية إقليم كوردستان ببيع النفط عن طريق التهريب. وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية عقدت اجتماعا بداية الشهر الماضي من دون التوصل الى اي اتفاق، الا ان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اعلن عن وجود تقدم في المحادثات مع مسؤولي