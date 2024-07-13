2024-07-13 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم السبت، وجود الكثير من فرص العمل داخل الإقليم، مشيراً إلى أن وزارته تمنح 100 ألف تأشيرة دخول للعمالة الأجنبية سنوياً.

وقال أحمد، في كلمة له القاها اثناء حفل تخرج الدفعة الأولى من تدريب الشباب، حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم تمنح تأشيرات الدخول لأكثر من 100 ألف يد عاملة أجنبية سنويا، لذا لا يوجد أي مبرر للقول بعدم توفر فرص العمل".

وأضاف أحمد "هناك الكثير من فرص العمل في اقليم كوردستان، لكن يبقى فقط ان تجدوا انفسكم ضمن هذا النظام".