القيثارة العراقي و64Chess الأرمينية يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الشطرنج في الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: وقع نادي القيثارة التخصصي للشطرنج في ذي قار مذكرة تفاهم مع مدرسة 64Chess الأرمينية، في شراكة ستمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في رياضة الشطرنج، وتطوير مهارات اللاعبين والمدربين في كلا البلدين. وبحسب الحساب الرسمي لنادي القيثارة على الفيسبوك فستركز...

