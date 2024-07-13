2024-07-13 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت (13 تموز 2024)، عن التعاقد رسميا مع الإيراني مهدي طارمي، قادما من صفوف بورتو.



واكد إنتر على موقعه الرسمي نبأ توقيع طارمي مع النيراتزوري حتى حزيران 2027، والذي جاء عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع بورتو.

وكان طارمي خضع للجزء الأول من الفحوصات الطبية قبل بضعة أشهر، وأكمل فحوصاته في ميلانو صباح الجمعة الماضي.

وسجل اللاعب البالغ 31 عامًا 91 هدفًا في 182 مباراة مع بورتو، الذي لعب له من 2020 وحتى حزيران 2024.

ويعد طارمي ثالث توقيع لإنتر هذا الصيف بعد بيوتر زيلينسكي (صفقة مجانية)، وجوسيب مارتينيز، الذي انضم إلى النيرازوري مقابل 15 مليون يورو من جنوى.

ويبحث النيراتزوري الآن عن تعزيزات دفاعية بعد إصابة النجم الكندي تاجون بوكانان، الذي سيبقى خارج الملاعب حتى شهر كانون الأول المقبل.

المصدر: وكالات