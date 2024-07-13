الأولمبي يخوض تمارينه في مدينة إنجلييت الفرنسية

2024-07-13 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأجرى لاعبو المنتخب الأولمبيّ لكرة القدم صباح اليوم السبت تمارين في قاعة الـ GYM في مدينة إنجلييت ضمن المعسكر التدريبيّ الذي يقيمه في فرنسا تحضيراً للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الشهر الحالي.وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التمارين جرت بإشراف مدرب المنتخب راضي شنيشل ومدرب اللياقة البدنية إسماعيل سليم، وحضور الملاك المساعد المؤلف من قصي منير وبابلو ماريا ومدرب حراس المرمى ديفيد فاليا والمحلل الفنيّ عبد الأمير ناجي".