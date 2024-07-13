2024-07-13 14:00:02 - المصدر: واع

بغدادـ واع ـ محمد الطالبي

أحصت وزارة التخطيط، اليوم السبت عدد المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز خلال العام الحالي، فيما أشارت الى استئناف العمل بـ471 مشروعاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"عدد المشاريع المتلكئة بلغت (1321) مشروعاً"، لافتاً الى أنه "وبعد الإجراءات التي اتخذت الوزارة بتشكيل لجنة يترأسها وزير التخطيط ودراسة المشاكل التي تواجه المشاريع وإيجاد الحلول المناسبة لها تم استئناف العمل بـ(471) منها".

وأضاف أنه "تم إنجاز 120 مشروعاً بالكامل"، مبيناً أن"عدد المشاريع المستمر العمل فيها بلغت (351) مشروعاً بنسبة إنجاز بلغت (70%).

وتابع أن "هنالك أيضاً أكثر من 400 مشروع تم إكمال جميع الإجراءات الخاصة لتنفيذها، وستتم المباشرة بها بعد توفير التخصيصات المالية""، مشيراً الى أن "هناك مشاكل تعاقدية تواجه 450 مشروعاً، ويجب أن تحسم من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".