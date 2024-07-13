2024-07-13 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن مشروع إدارة المستشفيات الحديثة متابع اسبوعياً من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشدداً على محاسبة أي موظف أو أي جهة تعمل على عرقلة المشروع.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة لمناقشة ادارة المستشفيات الحديثة في محافظتي بابل وميسان، بحضور عدد من المديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودائرتي صحة ميسان وبابل وعدد من مدراء الاقسام المعنيين في الوزارة ودوائر الصحة".وأضاف البيان، أن "الوزير أطلع خلال الاجتماع على ملاحظات الدوائر الصحية والاحتياجات، للمضي قدما في مشروع إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات الحديثة".وبين الوزير، أن "المشروع ليس له خيار آخر الا النجاح وهناك متابعة اسبوعية من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتفاصيل العمل وتقديم الدعم لإنجاحه"، لافتا الى "منح المديرين العامين صلاحيات موسعة في ملف ادارة المستشفيات الحديثة لإزالة المعوقات".وأشار إلى، أن "المستفيد الأول من نجاح المشروع هو المواطن، لذلك تحرص حكومة الخدمات على نجاح المشروع".وشدد الحسناوي، على "محاسبة اي موظف او اي جهة تعمل على عرقلة مشروع ادارة المستشفيات الحديثة كونه مشروع خدمة صحية متقدمة للمواطن".